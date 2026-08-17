Clamoroso, la nomina a presidente della Figc di Malagò a rischio. E potrebbe saltare pure Mancini
L'inchiesta della procura federale del Coni promossa da Renato Miele sull'effettiva possibilità di candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Figc potrebbe provocare un effetto domino. Lo riporta stamani La Stampa.
A rischio anche Mancini
Oltre alla posizione dell'attuale presidente della Federazione, sarebbe a rischio anche la nomina di Roberto Mancini come ct della Nazionale, avanzata e quindi anche avallata dallo stesso Malagò.
Non in regola col tesseramento?
L'attuale numero uno della Figc, eletto il 22 giugno con il 69% delle preferenze contro il 29% dell'altro candidato, Giancarlo Abete, non risulterebbe in regola con il tesseramento alla data della presentazione della candidatura stessa. Un requisito questo che sarebbe invece necessario secondo l'articolo 29 (comma 1) della Statuto della Federazione.
L'inchiesta è partita dopo il ricorso presentato dall'avvocato ed ex giocatore della Lazio, Renato Miele, che aveva tentato di candidarsi alla presidenza senza però ricevere il sostegno necessario.