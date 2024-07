Cercasi l'erede di Milenkovic...che non è Valentini. La Fiorentina più dinamica su due nomi

La cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest dovrebbe sbloccarsi definitivamente nelle prossime ore. Per questo la Fiorentina è alla ricerca di un possibile erede del serbo.

L'erede non sarà Valentini

Che non è e non sarà Nicolas Valentini, nel senso che l’argentino è un'altra storia; è preso dal 1 gennaio 2025, ma c'è ancora possibilità che il Boca Juniors possa accettare un minimo indennizzo per lasciarlo partire fin da subito.

Due nomi principali

La partita vera in questo momento si gioca intorno ad un altro paio di nomi. La Fiorentina è più dinamica, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio: Logan Costa e Martin Vitik.

Il capoverdiano del Tolosa, altro classe 2001, 38 presenze e un gol tra Ligue-1 ed Europa League, non a caso era stato il primo nome messo in lista quando al Viola Park era emersa la possibilità di cedere l’ex Partizan, poi affiancato strada facendo da Vitik, 21 anni, punto di forza dello Sparta Praga e già nel giro della nazionale ceca.