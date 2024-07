Logan Costa... troppo? Il candidato principale per sostituire Milenkovic è ambito non solo dalla Fiorentina

La cessione di Milenkovic al Nottingham Forest pare ormai in via di definizione e il nome di Costa torna di stretta attualità per la Fiorentina.

Il post Milenkovic?

Per il post Milenkovic resta viva la pista Logan Costa, afferma Gianluca Di Marzio. I Viola potrebbero decidere di affondare presto per il francese (naturalizzato capoverdiano) classe 2001. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a pochi giorni fa; ancora non si è entrati nei dettagli delle possibili cifre dell'operazione, ma la Fiorentina ha ribadito il forte interesse: Costa è uno dei primi nomi della lista.

Problemi per Costa

L'operazione comunque non sarebbe semplice, per due motivi. Il primo, i costi elevati: si andrebbe sui 20 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Il secondo: la possibile concorrenza dall'estero, in particolare dalla Premier League. Ma attenzione anche al Bologna di Italiano, che lo apprezzava già a Firenze.