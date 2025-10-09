L'ex viola Corradini spiega: "Ecco perchè ho scelto di venire ad Ascoli. Dopo la stagione a Terni.."

Questo pomeriggio Giovanni Corradini, ex centrocampista di proprietà della Fiorentina, nonostante sia arrivato già da un mese si è presentato per la prima viola ai suoi nuovi tifosi. Dopo l’addio alla Ternana il classe 2002 ha scelto con forza di trasferirsi in Serie C all’Ascoli. Questi i temi trattati dal giocatore:

“Ho scelto l’Ascoli perché è una bellissima piazza, dopo l’ultima stagione alla Ternana volevo riconfermarmi e, anzi, spero proprio di migliorare ancora. Quando sono arrivato mi sono trovato subito benissimo, non avevo fatto il ritiro, ma, con l’aiuto di Mister e staff, oggi sono quasi al top della condizione. Sono venuto qui per giocarmi le mie chance, penso a farmi trovare pronto e a dare il 100% ogni volta che il Mister mi chiamerà in causa, c’è una sana competizione e questo fa solo bene”.

“Ecco qual è il ruolo in campo che preferisco”

Ha anche aggiunto: “Il modulo che utilizziamo col centrocampo a due mi piace molto, è ideale per rientrare, provare il tiro e fare l’imbucata. Non so se ho punti di forza o di debolezza, ma sono sicuro che si possa migliorare su tutto e lo staff lavora con noi per questo”.

“Se facciamo quello che sappiamo fare contro il Pontedera possiamo vincere”

Uno sguardo anche alla prossima di campionato: “Il Pontedera è una squadra di categoria, ma, se facciamo in campo quello che proviamo in settimana, credo che abbiamo grandi chance per vincere, anche se questo lo dirà solo il campo”.

“Ascoli è una piazza ideale per me: prometto di dare il 100% per vincere tutte le partite”

Ha poi concluso: “Ascoli è una piazza bellissima, a livello calcistico e non, ha superato le aspettative, sono contentissimo della scelta fatta. Quando faccio una passeggiata in centro sento l’attaccamento delle persone e la prima volta al Del Duca ho sentito un calore incredibile. Posso promettere che darò il 100% insieme ai compagni per vincere tutte le partite, abbiamo una base per farlo, ma in un campionato ci sono molti momenti, vedremo alla fine”.