Interessamento della Fiorentina per un centrocampista del Milan. Nell'ultima stagione è stato fermo a lungo

La Fiorentina cerca un centrocampista per la prossima stagione. E stando a quanto appreso da MilanNews.it è da registrare un primo interessamento per Tommaso Pobega.

“Derby” di mercato

Il giocatore rossonero ha bisogno di giocare in questa fase della sua carriera e il Milan è aperto ad ascoltare eventuali proposte: per ora si sono mosse Fiorentina, per il classe '99, e Torino, che sarebbe un ritorno in granata.

Le condizioni di Pobega

Nell'ultima stagione, Pobega è stato lungo in infermeria a causa di una lesione del tendine retto femorale sinistro che ha condizionato il suo utilizzo. Ma la prossima stagione, nelle idee del mediano allenato anche da Italiano, è quella del rilancio.