Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, è intervenuto a Lady Radio dove ha parlato di un centrocampista che piace alla Fiorentina, di proprietà dell'ex club di Palladino. E, a proposito del nuovo tecnico viola, si è espresso sui tanti cambi di panchine in Serie A:

Bondo e quel legame col nuovo DS viola

“Bondo era stato prestato dal Monza alla Reggina nella stagione precedente a questa appena finita, dunque uno come Goretti ha l'occhio su giocatori di questo tipo. E' chiaro che se la Fiorentina si muove con i tempi giusti, poi può riuscire a prendere questi ragazzi prima delle altre squadre”.

Sulle panchine rivoluzionate in A

“Di tutte le società che hanno cambiato allenatore, quella più coraggiosa è stata il Milan. Il Fonseca che ricordiamo alla Roma non aveva lo stesso obiettivo che avrà a Milano, ovvero quello di vincere lo scudetto. Ad ogni modo, non mi stupirebbero cambi di panchine in autunno… L'allenatore oggi è una figura centrale, non è più soltanto la figura che fa la formazione e basta. Farioli? Lo conosco benissimo, non vede l'ora di cominciare: ha grande capacità di lavorare con i giovani e si troverà profili come quelli di Sutalo e Tahirovic".