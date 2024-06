Duncan? Non merita lo stesso trattamento di Kouame...

Alfred Duncan? Per la Fiorentina il centrocampista non merita lo stesso trattamento riservato dal club per Christian Kouame.

Scendendo nei particolari, per il ghanese i viola hanno deciso di non far scattare l’opzione di rinnovo come fatto per l'attaccante e quindi se ne andrà a parametro zero.

La Fiorentina aveva prelevato Duncan dal Sassuolo nel gennaio del 2020 spendendo circa 16 milioni di euro.