Ujfalusi: "Certo che ci salviamo, la squadra ha valori tecnici superiori"

Nel 2008, Tomas Ujfalusi, da giocatore e capitano, ha guidato la Fiorentina alla conquista della partecipazione alla Champions.

“Certo che ci salviamo”

L'ex difensore non ha dubbi su una conclusione felice di questa annata: "Ma certo che ci salviamo e parlo al plurale perché ero e resto un tifoso della Fiorentina” ha detto Ujfalusi al Corriere Fiorentino.

“Il centenario in Serie A”

E poi: “La squadra ha valori tecnici superiori, solo che molti di questi giocatori non sono abituati a soffrire così. Ce la faremo sicuramente, e nel campionato del centenario tornerò al Franchi per vedere ancora la Serie A”.