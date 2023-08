"Infantino è giocatore da orbita importante: per caratteristiche, ricorda Frattesi o Barella. Yerry Mina può fare reparto da solo"

L'agente ed esperto di calcio sudamericano Andrea Bagnoli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina si sta muovendo molto bene. Infantino è un giovane da aspettare, non può arrivare in Italia cambiando subito le sorti della Viola. Però è un profilo alquanto interessante, ha giocato il Mondiale Under 20 e sa esaltarsi molto come centrocampista offensivo”.

Paragoni? “Forse Frattesi o Barella, ovviamente per caratteristiche. Ed è un giocatore da orbita importante del calcio europeo. Direi che sarebbero arrivati club come il Bayer Leverkusen o il Valencia”.

Su Mina: “Può fare reparto da solo: ha forza fisica e presenza veramente impressionanti. Sicuramente è un giocatore importante, porterebbe anche la sua grande esperienza in Europa”.