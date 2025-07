Al Viola Park si rivede un giovane da tenere d'occhio per la prossima stagione dopo l'infortunio

Arrivano novità importanti in casa Fiorentina, con la squadra che questa mattina è tornata in campo per la seduta d'allenamento a porte chiuse. Come riporta Radio Bruno, si è rivisto in gruppo Niccolò Fortini, terzino classe 2006 che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Juve Stabia.

I motivi dell'assenza

Il giovane era ancora out a causa del problema fisico accusato nel finale di stagione e che non gli ha permesso di giocare la fase playoff a Castellammare di Stabia. Adesso è da tenere d'occhio per il ruolo di vice Dodo.

Chi è ancora out

Ancora fuori invece Richardson, che è all'estero per problemi familiari, e Viti, che è stato presentato oggi e che continua a lavorare a parte.