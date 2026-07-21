Il punto sul mercato: Paratici studia la strategia per l'esterno. Intanto la Fiorentina cede. E Kean...

Continua il mercato della Fiorentina, che in questo momento è più concentrato sulle operazioni in uscita dopo i tanti colpi a effetto in entrata.

Le cessioni

Nella giornata di oggi sono state ufficializzate le cessioni di Bianco al Modena (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e Distefano all'Empoli (a titolo definitivo). A un passo anche l'addio definitivo di Barak, che andrà a Cipro all'Apoel Nicosia.

Situazione Kean

Destinata a riaprirsi la querelle Kean, con l'attaccante viola che torna a essere in bilico per la prossima stagione. La Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte, ma non vuole svenderlo. Piace al Como. Voci lo vogliono offerto in Turchia, ma arrivano smentite nette dal club viola.

In entrata

In entrata interessa Dovbyk, che però potrebbe arrivare solo in caso di apertura della Roma al prestito. Sempre in casa giallorossa interessa Soulé, al di là delle smentite. Ma le cifre sono molto alte. Stesso ragionamento per Bakayoko, anche se il prezzo del suo cartellino è leggermente inferiore all'argentino. Paratici riflette sul da farsi per regalare una coppia di esterni d'attacco a Grosso il prima possibile.