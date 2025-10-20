Ordine: "Di scandaloso ho visto solo la prestazione della Fiorentina. Ranieri campione di provocazione"

Il giornalista, vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto su Radio Radio per parlare della partita contro la Fiorentina andata in scena ieri sera a San Siro.

“Scandalosa la prestazione viola”

Ordine ha commentato le parole di Pradè che ha definito ‘scandaloso’ il rigore dato ai rossoneri ieri: “Di scandaloso c'è solo la prestazione della Fiorentina - ha detto Ordine - Quello dato al Milan non è un rigore gigantesco, ma nella casistica attuale, dopo l'introduzione del Var, ci sta benissimo”.

“Comportamento di Ranieri da censura”

E poi: "Semmai da censurare è il comportamento di quel campione di provocazione che è Ranieri, che prova a colpire l'avversario. Andava sanzionato per questo".

Ricostruzione ovviamente molto di parte quella di Ordine che è riuscito a non vedere la simulazione di Gimenez, né il calcio che l'attaccante ha rifilato (male) a Ranieri, quella sì da sanzionare.