Durante Il Salotto Viola di TVL, l’ex difensore viola Celeste Pin ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Napoli esprimendo diverse perplessità sull’approccio alla gara della squadra di Palladino.

‘Non può bastare giocare solo un tempo, squadra paurosa’

“La Fiorentina entra in campo paurosa, non ha il passo che dovrebbe tenere una squadra con un blasone come quello viola. È la miglior Fiorentina dell’era Commisso, ma manca sana cattiveria, si va in campo giocando solo per difendersi ed è impossibile giocare così, non solo a Napoli ma in qualsiasi campo. Palladino sta cercando difendere l’indifendibile, e questo non va bene. È necessario essere concreti nelle dichiarazioni, la Fiorentina ha giocato solo il secondo tempo a Napoli, e non può bastare. I giocatori sono validi e l’allenatore deve metterci del suo”.

‘Sul futuro di Palladino mette bocca solo Commisso’

“Penso che il traguardo della Conference possa essere interessante e giovedì arriverà una sfida molto importante. In questo momento la società deve cercare di formare un blocco compatto per dare una svolta in positivo, non posso pensare che la squadra sia quella vista a Napoli. La Fiorentina è ferma ed ha tanti alti e bassi. Il futuro di Palladino? Su questo aspetto abbiamo capito che mette bocca solo Commisso”.