Durante un intervento a Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato della sconfitta viola a Napoli, analizzando una serie di tematiche relative alla gara del Maradona.

‘Palladino parla di ottima gara di Marì su Lukaku ma la punta del Napoli ha fatto gol e assist’

“La partita è stata preparata malissimo sul piano della fase difensiva, la squadra non ha mai letto i movimenti di McTominay. Nel primo tempo il Napoli avrebbe potuto segnare almeno tre reti. Palladino ha detto che Marì ha tenuto bene Lukaku, ma l’attaccante del Napoli ha fatto gol e assist. Nel finale i partenopei avevano un po’ finito le energie, avendo spinto per 70’, la Fiorentina ha sfruttato un po’ quegli spazi lasciati. Palladino ha parlato di squadra coraggiosa… ma la Fiorentina si è difesa con una linea a 6 uomini, non riusciva a ripartire. L’unico che tenta le giocate è Fagioli, ma perchè sono frutto della sua qualità non di cose provate”.

‘La sensazione è che la squadra non verrà fuori da questa situazione di sfiducia’

“E dire che il Napoli non faceva niente di particolare, tre passaggi, ma la Fiorentina non fa nemmeno quelli. Questione fisica? A rincorrere sempre e non gestire mai il pallone si fatica. Dodô sta facendo fatica e non ha un ricambio. Anche in ottica futura, non si ha la sensazione che la squadra possa venire fuori e fare bene, si è creata una situazione di sfiducia nell’ambiente e ripeto che le parole di Palladino non fanno bene, meglio dare una bastonata ogni tanto ai giocatori”.