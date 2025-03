Ex giocatore e team manager della Fiorentina, Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio toccando vari temi caldi dell'attualità a tinte viola, esprimendo non poche perplessità sul gioco della squadra gigliata.

‘Non ci si può affidare solo alla qualità dei giocatori, serve una base’

“Il Napoli ha dominato la partita, poi la Fiorentina ha deciso di metterci più coraggio nel finale, ma ha fatto due tiri in porta in tutta la gara producendo davvero poco. È un dispiacere, la squadra ha qualità e deve giocare, ha dimostrato di saperlo fare. Se costringi Ndour a seguire McTominay diventa difficile ripartire, di fatto la Fiorentina giocava con 4 centrali. Senza le idee di Adli in regia deve giocare Fagioli, ma va messo in condizione di farlo. Non ci si può affidare solo alla qualità dei giocatori, devi dare uno spartito di base”.

‘Solo in un caso la Fiorentina potrebbe decidere di cambiare allenatore’

“A Firenze devi giocare a calcio…se giochi male devi fare risultati. Mancano le prestazioni oltre ai punti, la squadra non si sta esprimendo per le sue potenzialità. Dopo tutto questo tempo un minimo di costrutto e gioco si deve vedere, però la squadra per un certo periodo è stata compatta ed efficace, trovava belle soluzioni anche se non codificate. Cambio allenatore? Avrebbe un senso l’opzione di un profilo libero che possa valutare i calciatori da riscattare e così portarsi avanti col mercato. Tutto è ancora aperto, tra campionato e Conference. I cambi dei difensori a Napoli? Comuzzo era cotto, stanchissimo. Non avrei però messo Moreno ma avrei rischiato di più in quel momento della gara”.