L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, esprimendosi su alcuni temi di casa viola dopo la sconfitta di Napoli, proiettandosi anche sul ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos.

‘Palladino deve crescere molto nella comunicazione, sembra quasi che…’

“Firenze è un po’ delusa, tempo fa parlavamo di tutt’altro, le aspettative erano altre. Palladino è in grossa difficoltà e sbaglia nella comunicazione, aspetto in cui in particolare deve crescere molto. Parla di ottima partita di Marì che non ha mai preso Lukaku… Il tecnico viola non riesce a creare empatia col tifoso, sembra quasi che prenda in giro. Quando parla è presuntuoso ma poi non è convincente. Parla di una ‘chiave’ da cercare, ma se dopo 7 mesi ancora non l’ha trovata…diventa un problema”.

‘Uscire dalla Conference League sarebbe un disastro per la Fiorentina’

“Giovedì col Panathinaikos sarà fondamentale, giocare le gare europee per i calciatori è uno stimolo importante e motivo di gratificazione personale. Uscire sarebbe un disastro. La Fiorentina ha bisogno di prendere schiaffi per sbloccarsi, è avvenuto prima in Grecia e poi a Napoli. Chi gioca in porta al ritorno col Panathinaikos? Se Palladino vuole essere coerente dovrebbe giocare Terracciano. Dire di non aver ancora deciso il portiere è una cazz**a, è sbagliato deve stare zitto”.