Video - Caos in tribuna a Carrara: aggredito il designatore Rocchi, che esce con la scorta!

Episodio deplorevole quello ripreso da alcune riprese amatoriali durante il finale di partita fra Carrarese e Catanzaro; match valido per la ventottesima giornata di Serie B.

La polemica arbitrale

Durante i minuti di recupero, quando la partita era sul risultato di 3-2 per la Carrarese, l'arbitro Dionisi Dell'Aquila ha fischiato un calcio di rigore a favore dei calabresi. Sul dischetto si presenta Filippo Pittarello, che sbaglia la realizzazione dagli undici metri. L'arbitro dell'incontro decide però di far ripetere il penalty a causa dell'ingresso anticipato in area di alcuni difensori dei toscani. Pitarello stavolta non sbaglia e porta i suoi in parità.

l'aggressione

A questo punto nella tribuna dello Stadio dei Marmi di Carrara, nel quale è presente il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi, scoppia il finimondo. Come si vede dal filmato l'ex arbitro viene aggredito verbalmente da un corposo numero di tifosi carrarini che lo circondano costrinendolo ad uscire dallo stadio con la scorta.