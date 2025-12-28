Corriere Fiorentino: L'attesa di Paratici salva Vanoli

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra inevitabilmente sulla sconfitta della Fiorentina contro il Parma. Uno sguardo però anche al futuro di Vanoli.

Pagina 7

Il Corriere intitola nella pagina dedicata ai colori viola: “Ancorati al fondo” e poi nel sottotitolo “I viola perdono anche lo scontro diretto a Parma e sono sempre più ultimi. Inutile la reazione finale”. Di spalla l'editoriale di Poesio dal titolo: “Continuiamo a farci del male”.

Pagina 8

A pagina 8 un approfondimento sul futuro di Vanoli e sull'imminente arrivo di Fabio Paratici: “L'attesa di Paratici salva Vanoli” e ancora “I numeri? Horror”.