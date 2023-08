L'ex giocatore e attuale commentatore Rio Ferdinand, ha parlato a Vibe with Five del nuovo possibile acquisto in casa Manchester United per il centrocampo. Queste le sue parole: "Onana dell'Everton? Penso che abbia davvero ottime caratteristiche, ma non lo vedo allo United. È come Fellaini, sarebbe come comprare di nuovo Fellaini. Anche lui aveva attributi incredibili, ma non era adatto per i Red Devils.

Io prenderei Ambrabat tutti i giorni, è un giocatore molto migliore. Onana l'ho seguito, ma non è abbastanza pulito, non ha sete".