Il dentro-fuori di Amrabat che condiziona anche Arthur: quale sarà la posizione designata da Italiano?

C'è probabilmente una Fiorentina pre Amrabat e una Fiorentina post Amrabat: il centrocampista marocchino non è mai stato realmente considerato in quest'estate ma il suo passaggio al Manchester United deve ancora concretizzarsi e a fine mercato mancano due settimane.

La sensazione è che l'operazione andrà poi in porto ma ad oggi, la squadra viola avrebbe con lui e Arthur due centrocampisti ideali per giocare in coppia. In tal senso si parlerebbe dunque di 4-2-3-1, che resta comunque il modulo favorito anche senza l'ex Verona, vista la scarna presenza di mezzali dopo i nuovi problemi a Castrovilli.

In ogni caso, accanto al brasiliano andrà pescato una qualche spalla di rilievo, ad oggi difficilmente individuabile in Mandragora o Duncan.