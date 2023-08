La Fiorentina ci ha preso gusto con l'Argentina: Chieste informazioni su un forte centrocampista del Boca Juniors

La Fiorentina ci ha preso gusto con l'Argentina. Dopo aver acquistato dal paese sudamericano il centrocampista Gino Infantino e l'attaccante Lucas Beltran, secondo quanto riferito da TyC Sports, il club viola, tramite il dirigente Nicolas Burdisso, ha chiesto informazioni sul forte centrocampista centrale del Boca Juniors, Cristian Medina (21 anni).

Il classe 2002 non è in vendita per il Boca, ma esiste una clausola rescissoria, nemmeno troppo esosa da 15 milioni di euro per poterlo liberare in qualsiasi momento. E questo potrebbe tornare utile ai viola, specie se venisse ceduto Sofyan Amrabat, come da programma.