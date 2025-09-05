Kospo: "Grato e felice di aver scelto la Bosnia con tutto il cuore. Parlo ogni giorno con Dzeko, da lui ho imparato molto"

I calciatori della Fiorentina Edin Dzeko ed Eman Kospo sono stati convocati con la Nazionale della Bosnia-Erzegovina. Per il giovanissimo difensore viola è la prima volta, dopo aver lasciato la Svizzera. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Voglio ringraziare Barbarez per avermi convocato, sono davvero felice di questo traguardo. Possiamo fare bene contro San Marino, siamo molto concentrati sul preparare bene la sfida”.

“Parlo ogni giorno con Dzeko, era felice della mia scelta. Darò tutto”

Sul rapporto col compagno di squadra Dzeko: “Lavoro insieme a un grande uomo e a un grande calciatore, da lui ho imparato molto. Parliamo ogni giorno, mi ha raccontato tanto della Nazionale. Anche lui era felice di sapere che ho scelto di giocare per la Bosnia, l'ho fatto con tutto il cuore. Sono pronto a dare il massimo per la mia nazionale, la difenderò”.