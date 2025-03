Burdisso, cosa c'è dopo la Fiorentina? Il direttore argentino rifiuta la proposta di lavorare per un club europeo

L'ex direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha lavorato con il club viola per un periodo lungo tre stagioni, salvo poi lasciare al termine della scorsa annata. Attualmente non lavora per nessuna società ed è alla ricerca di un posto. Ma intanto ha rifiutato una proposta.

Burdisso rifiuta la Dinamo Zagabria: il perché della scelta

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Dinamo Zagabria è alla ricerca di un profilo per la gestione dell'area tecnica e ha inserito Burdisso in cima alla lista dei candidati. Sarebbe potuta essere la prima esperienza europea in prima linea per l'ex viola, che a Firenze ha invece lavorato “alle spalle” di Pradè. L'argentino ha invece declinato gentilmente la proposta del club croato, il cui allenatore è attualmente Fabio Cannavaro: il desiderio del direttore è una squadra di Serie A, Liga o Premier.