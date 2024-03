Valcareggi: "Italiano può sostituire Barone. Il mister deve rimanere e ricostruire la squadra insieme a Pradè"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Domani Italiano deve prendere la parole e dire: “rimango”. Lui è l'unico che può salvare la situazione, l'unico che può sostituire Barone. Italiano se ne intende, può rifare la squadra, può prendere i giocatori. La Fiorentina è una squadra che ha bisogno di un portiere da cinque anni, di centrocampisti, di esterni che segnino e di una punta vera. Senza tutti questi giocatori Italiano ha portato la squadra in Europa, ma adesso - insieme a Pradè - Italiano può fare un lavoro per preparare una stagione migliore di quella attuale. Prima della tragedia non sarebbe rimasto, ora può dimostrare di essere diventato un vero fiorentino”.

“Ora Pradè deve riprendere il comando”

“Pradè è un po' arrugginito - ha aggiunto Valcareggi - ma resta un grande direttore sportivo, che a Roma è stato capace di vincere uno Scudetto. Se Daniele riprende il comando e segue il parere dell'allenatore, può fare una grande squadra. Questo per quanto riguarda l'aspetto sportivo, mentre in campo relazionale, di immagine e di gestione del Viola Park penso che il posto di Barone lo possa prendere Alessandro Ferrari”.