La partita tra Napoli e Fiorentina che si giocherà sabato prossimo alle ore 18, sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Il bilancio con la Fiorentina

Sono 14 le partite in Serie A con i viola e il bilancio complessivo è di: 7 vittorie, 3 pari, 4 sconfitte. Nel corso di questa stagione ha già diretto Fiorentina-Bologna 2-2 (dove ha assegnato gli unici due rigori concessi in questa stagione, entrambi a favore dei viola) e Fiorentina-Cremonese 1-0. L'ultimo ko con La Penna risale al 10 febbraio 2025: Inter-Fiorentina 2-1.

Il bilancio in trasferta coi viola

Il parziale è positivo perché parliamo di 4 vittorie, un pari, 3 sconfitte. Ha già diretto un Napoli-Fiorentina, gara che è finita bene per i gigliati che si sono imposti 1-3 al Maradona, era l'8 ottobre 2023.

Con il Napoli

La Penna porta bene ai colori azzurri anche perché c'è una sola sconfitta in 18 partite…proprio quella con la Fiorentina della quale abbiamo già parlato. In questa stagione ha incrociato la formazione guidata da Conte in due gare, entrambe in casa ed entrambe vinte per 2-1 (Genoa e Juventus).