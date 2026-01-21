Durante il funerale del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha preso la parola il figlio Joseph: "Oggi siamo in questa splendida cattedrale per celebrare Rocco Commisso, mio padre. Tutti insieme: familiari, amici, colleghi, tifosi della Fiorentina. Sotto le arcate di St. Patrick piangiamo un marito, un padre e un amico devoto. Rendiamo grazie per l'uomo straordinario che era: un gigante dell'industria, un presidente appassionato di calcio, un immigrato che ha incarnato il sogno americano e, soprattutto, un brav'uomo la cui gentilezza ha cambiato molte vite. Preghiamo per la sua anima e chiediamo la grazia di portare avanti il suo amore. La storia di mio padre è una di quelle storie storie che possono accadere solo in America. Lui, che nel 1962, a 12 anni, attraversò l'oceano da Marina di Gioiosa Ionica fino a New York con la speranza nel cuore".

“Amava Firenze e la sua gente”

“Molti di voi - continua Joseph - conoscono mio padre per il suo ingresso nel mondo del calcio. Nel 2019 ha rilevato la Fiorentina, storico club di Firenze. Ha investito nel futuro del club, costruendo il Viola Park, uno dei centri sportivi più grandi d'Europa, dove far crescere i giovani calciatori. Commisso amava Firenze, la sua storia, la sua bellezza e la sua gente. Credeva che un club di calcio fosse più delle vittorie e delle sconfitte, fosse identità e comunità. Come misuriamo la vita di un uomo? Con i suoi successi, certo, e i successi di mio padre potrebbero riempire un libro. Ma per me, la misura più autentica è l'amore, e lui l'ha dato a me e a tutta la nostra famiglia. E' stato il miglior padre che io e le mie sorelle potessimo desiderare".

