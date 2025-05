Una brutta perdita per il finale di stagione: Cataldi out per Roma. E a fortissimo rischio anche per il ritorno contro il Betis

Uno stop che non ci voleva proprio: il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi, verso la fine del primo tempo della gara a Siviglia contro il Betis, è stato costretto a uscire per infortunio. L'ex Lazio si è toccato vistosamente la coscia destra dopo aver tentato una conclusione e ha immediatamente chiesto il cambio. In attesa di novità da parte della Fiorentina, che non ha ancora diffuso un report medico, la certezza è che Cataldi oggi a Roma non ci sarà.

Viola a Roma senza Cataldi. E potrebbe prolungarsi…

Ma non solo. Gli esami per analizzare l'entità del problema fisico tengono il ragazzo fuori sicuramente oggi, giorno in cui potrebbero arrivare delle novità. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Cataldi è a fortissimo rischio anche per giovedì: la Fiorentina potrebbe dover fare a meno di lui anche nel ritorno contro il Betis.