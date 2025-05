Questo pomeriggio alle 18.00 la Fiorentina di Raffaele Palladino tornerà in campo all'Olimpico di Roma per la sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Una sfida dal sapore europeo, che mette in palio punti importanti a poche giornate dalla fine del campionato.

La Fiorentina ritrova Kean dal primo minuto, ma l'allenatore viola pensa a chi dovrà sostenerlo alle sue spalle. Gudmundsson in vantaggio su Beltran, ma il ballottaggio è aperto anche considerata la gara di ritorno contro il Betis di giovedì. In difesa c'è De Gea in porta con il ritorno di Marì al centro del trio composto dallo spagnolo, da Pongracic e da Comuzzo con Ranieri squalificato. In mediana c'è Adli al posto di Cataldi infortunato, con Fagioli e Mandragora. Sugli esterni Gosens a sinistra e Folorunsho a destra al posto di Dodo.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Adli, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson, Kean.