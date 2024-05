Corriere dello Sport-Stadio: Allarme Rocco

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: "Allarme Rocco". Il presidente dice: "Mancano 100 milioni per sistemare il Franchi". E ancora: "Prima di iniziare i lavori bisogna capire se ci siano i soldi necessari. Il primo anno perderemo 10-15 milioni: i nostri diritti vanno tutelati".

Pagina 12

Apertura di pagina per: "Commisso in scivolata per il Franchi". Le parole del presidente: "Mancano 100 milioni e certezze. Di sicuro la società il primo anno perde tra 10 e 15 milioni. Ci tuteleremo". Di spalla un commento dal titolo: "L'arena elettorale".

Pagina 13

Qui leggiamo: "Italiano d’Europa serie in 30 puntate". Sottotitolo: "Con lui la Viola ha il record di gare in coppa e ha superato 17 volte l’eliminazione diretta".