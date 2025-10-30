A Toscana TV l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati si è soffermato sulla sconfitta viola a San Siro contro l’Inter, che inchioda la squadra di Pioli al penultimo posto dopo 9 giornate.

‘Vincere col Lecce, come però non si sa’

“Il Lecce è l’ultima spiaggia per Pioli, è una partita solo da vincere, come non si sa, però non ci sono alternative” - ha detto Galbiati. “La partita contro l’Inter è da valutare su due piani, la Fiorentina ha contenuto abbastanza bene nel primo tempo, anche se l’Inter non andava a mille. Non so perché siano usciti Mandragora e Sohm per far entrare due giocatori più di palleggio, magari per provare ad uscire di più? Così non è stato e la Fiorentina ha subito 2 gol centralmente, Fazzini si è fatto saltare male dal gol di Calhanoglu. L’Inter ha fatto un po’ ciò che ha voluto”.

‘I calciatori della Fiorentina non sono abituati a queste situazioni’

“Per i giocatori questa situazione è inaspettata, non sono giocatori con lo stomaco per affrontare queste circostanze. Alla prima difficoltà la squadra si perde, mentre altre squadre sono abituate a certe situazioni, come il Lecce prossimo avversario. Il prossimo tecnico? Uno che sappia lottare per tirare fuori la squadra dalle sabbie mobili, uno con le caratteristiche di Ballardini, anche se non è facile da trovare”.