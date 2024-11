L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del successo di ieri contro il Pafos: “In questo momento della stagione, la cosa più importante sono i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’APOEL ero un po’ arrabbiato perché avremmo potuto già cancellare il ‘problema’ Conference, però ci può stare. Ieri chi doveva mettere minuti nelle gambe e prendere fiducia l’ha fatto, chi più chi meno”.

“Che possibilità ti dà il campionato. Capisco Palladino, è giusto che…”

E aggiunge: “Il campionato sta dando una grande possibilità, che dieci domeniche fa non avresti minimamente ipotizzato. Spensieratezza? Il modo di affrontare le partite deve essere lo stesso ed è lo stesso. Ieri è mancata qualità rispetto alla migliore versione, ma è naturale e non ci sono alternative. Capisco Palladino: non dico che devi dare precedenza o mettere da parte l’Europa, ma è giusto che ci sia più attenzione per il campionato. Lo capisci anche leggendo le prime otto della classifica europea…”.

“Sarebbe stato fondamentale vincere, l'Atalanta…”

E conclude: “Vincere la Conference l’anno scorso sarebbe stato fondamentale. Guardate l’Atalanta vincendo l’Europa League, che campagna acquisti ha fatto… Chi pensa che la Fiorentina possa replicare in uno o due anni, è lontano dalla realtà e si sbaglia di grosso”.