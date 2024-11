Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno Toscana la partita tra Fiorentina e Pafos: “In Conference non si vede un buon calcio in generale, è pieno di squadre che pensano solo a chiudersi. Ieri Palladino ha avuto risposte importanti da Pongracic e ha potuto sperimentare con Martinez Quarta. Sono partite che bisogna vincere e poi voltare pagina, che la Conference interessi il giusto lo dimostrano le formazioni che Palladino giustamente manda in campo”.

“Kouame in questa Fiorentina fa fatica”

Su Kouame: “E' questo, né più né meno. In campo dà tutto ma in una Fiorentina in crescita e ambiziosa come questa fa fatica a imporsi. In rosa comunque ci può stare perché è un jolly capace di ricoprire più ruoli, e chissà che il gol di ieri non lo possa sbloccare”.

“Non capisco la titolarità di Dodô”

Su Dodô: “Onestamente non mi aspettavo partisse titolare, io non l'avrei rischiato. Anzi, ieri era un'occasione perfetta per dare un po' di fiducia a Kayode. Parisi? Lo preferisco a Biraghi, ma non mi convince”.