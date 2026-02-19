Luperto si presenta e chiama la Cremonese alle armi: "Nicola fondamentale. Dobbiamo riaccendere la scintilla: ecco come salvarci"

Questo pomeriggio il nuovo difensore della Cremonese Sebastiano Luperto si è presentato in conferenza stampa. Considerato uno dei principali acquisti per centrare l'obiettivo salvezza, il difensore ha confermato di voler fare di tutto per centrare l'obiettivo.

"Certe dinamiche di mercato ci sono in tutte le squadre ma parlando con il mister mi ha spiegato gli obiettivi a lungo termine oltre la salvezza di quest'anno. Sono contento della mia scelta e di essere qui”.

“E' chiaro che la presenza di Nicola abbia influito molto"

Senza mezzi termini ha poi voluto sottolineare quanto la presenza di Nicola in panchina abbia influito sulla mia scelta: “Devo ammettere senza dubbio che la cosa ha avuto un certo peso, conosco tanto il mister e so cosa può dare alla squadra"

“Siamo attesi da gare complicate ma vogliamo riaccendere la scintilla”

Un pensiero anche sulle prossime due partite che attendono la Cremonese, Roma e Milan: “Affrontiamo due grandissime squadre, che esprimono un grande calcio. Faremo di tutto per riuscire a portare a casa punti. Stanno facendo benissimo, sono sicuro che ci faremo trovare pronti anche se hanno delle individualità davvero importanti. Se il morale può influire sui risultati? Sicuramente è una cosa che può influire sul morale, ma bisogna rimanere lucidi perché basta una scintilla. Lavoreremo per farla accendere”.

“Ecco cosa serve per raggiungere l'obiettivo salvezza”

Ha poi concluso: “Ci vuole tanta dedizione. Per ogni obiettivo, non solo per la salvezza. Lucidità e forza di volontà sono fattori che incidono in ogni aspetto della vita. Perché i tifosi dovrebbe continuare a avere fiducia in voi? Perché c’è bisogno di tutti. I tifosi ci sostengono e il loro aiuto serve tantissimo. Penso di parlare a nome della squadra. Contro il Genoa sono stati un valore aggiunto”.