Sarri e la Lazio, una relazione già incrinata e mai veramente sbocciata. Serie valutazioni del tecnico sul proprio futuro

La storia d'amore tra Sarri e la Lazio potrebbe essere finita, stavolta per davvero: a riportarlo è Il Messaggero, che fa luce sui rapporti incrinati tra il tecnico toscano e la società biancoceleste.

Il motivo

Il bandolo della matassa sta nelle promesse di Lotito e Fabiani (il diesse dei laziali), che avrebbero assicurato a Sarri un mercato molto movimentato a gennaio, visto il blocco che gli ha impedito qualsiasi movimento in estate. Clima che, però, non accenna a distendersi nemmeno in questa nuova sessione di mercato.

Clima non proprio disteso

Il motivo? Dissapori tra le parti legati a divergenze sul progetto, coi tifosi che supportano l'insofferenza del mister biancoceleste. Viste le premesse, non è da escludersi né un addio a fine stagione, né tantomeno la presentazione delle proprie dimissioni ben prima, come già successo nell'ultima esperienza di Sarri nella capitale.