La Gazzetta dello Sport: Due centrocampisti indipendenti e dalle convinzioni opposte

A pagina 16 de La Gazzetta dello Sport, è presente un articolo dedicato al mercato della Fiorentina, intitolato: “La Viola aspetta l'offerta giusta per Amrabat Intanto spinge per Arthur”.

Articolo che inizia così: “A come Arthur certo. Ma anche come Amrabat. Due centrocampisti “indipendenti” - nel senso che il destino di uno non è temporalmente legato all’altro - e dalle convinzioni opposte”.

Nella stessa pagina leggiamo: “Oggi il Dia-Day: Scade la clausola da domani varrà più di 25 milioni”. Anche la Fiorentina viene data in corsa per il giocatore.