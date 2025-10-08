Corriere Fiorentino: Il mercato dei dubbi

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

Il pezzo è intitolato: “Il mercato dei dubbi”. Sottotitolo: “Sohm non ha convinto, Piccoli e Kean insieme fanno fatica, Gud non va: l’estate da 92 milioni stenta a fare la differenza”.

Spada di Damocle

L'articolo inizia così: “Sono la testimonianza della volontà di alzare il livello della rosa che Pioli ha subito sposato, ma oggi i 92 milioni di investimenti sostenuti in estate dalla Fiorentina sono più una spada di Damocle che pende sulle spalle di dirigenti e tecnico".