Padovani sì...ma chi paga?

Con il no arrivato da Empoli, il trasloco al Padovani per la Fiorentina durante i lavori al Franchi diventa una necessità, e questo al di là dei tempi di consegna dell'impianto.

10 milioni di euro dal Comune

Il Comune di Firenze ha già stanziato 10 milioni di euro per lo stadio del rugby; il tutto per realizzare una nuova tribuna coperta permanente da 4 mila posti (con annesse aree di servizio per atleti, pubblico e stampa) e una curva temporanea da 3 mila.

Ma gli altri soldi chi li mette?

Servono altri 8 mila posti per rendere l'impianto utilizzabile per la Serie A. In un articolo pubblicato dal Corriere Fiorentino emergono criticità e domande. I costi per incrementare la capienza del Padovani chi li sosterrà? È possibile che per trovare casa a una società privata (la Fiorentina) tutti i costi vadano a carico del pubblico? Questi i temi concreti sul tavolo che dovranno essere discussi da tutti i soggetti di questa vicenda.