Arrivano aggiornamenti sulle operazioni di montaggio delle travi metalliche al Franchi, interrottesi per motivi di sicurezza dopo un rilevamento di un disallineamento nel processo di installazione della seconda trave. Adesso c'è una data certa per il riavvio dei lavori allo stadio della Fiorentina.

La nota ufficiale

Si legge questo nella nota ufficiale del Comune: “Dopo le verifiche eseguite, da domani, martedì 3 marzo, riprenderanno le operazioni di montaggio delle travi metalliche, che andranno a formare la struttura della nuova gradinata di Curva Fiesole allo stadio Artemio Franchi, modificando ed ottimizzando la sequenza delle lavorazioni. Questa impostazione permette di garantire la continuità del cantiere e rimandare temporaneamente solo il montaggio della trave in attesa di modifica, senza pregiudicare i tempi complessivi di completamento delle carpenterie metalliche. La trave in metallo rimossa a seguito del disallineamento non sarà sostituita integralmente, ma opportunamente modificata per correggere i punti di connessione e garantire il rispetto delle tolleranze strutturali. Tali interventi sono stati progettati e concordati con l’impresa esecutrice, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle normative vigenti, assicurando la funzionalità e la durabilità dell’opera”.