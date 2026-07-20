Un giovane difensore viola approda in Serie B. E anche Deli potrebbe seguirlo in cadetteria. Ecco dove

Continuano i movimenti tra i giovani della Fiorentina. Come riporta Tuttosport, il terzino sinistro viola Giulio Scuderi è pronto a ripartire dalla Serie B.

Affare fatto

Dopo l'esperienza in prestito all'Alcione Milano in Serie C, il classe 2005 era nel mirino del Pescara, ma nelle ultime ore la Juve Stabia ha compiuto il sorpasso decisivo. La Fiorentina ha raggiunto l'accordo per il nuovo prestito, con Scuderi che si confronterà per la prima volta con la Serie B.

Empoli-Fiorentina asse caldo

Anche l'Empoli continua a guardare in casa Fiorentina dopo la definizione dell'affare Distefano. I toscani avrebbero chiesto ai gigliati il centrocampista classe 2006 Lapo Deli.