Tutto confermato quanto anticipato da Fiorentinanews.com: per il ritorno del campionato, Pioli rispolvera Fagioli, finalmente da mezz'ala (o tuttalpiù un po' avanzato), al fianco di Nicolussi e Mandragora. Recupero lampo di Kean che davanti sarà affiancato da Fazzini e non da Gudmundsson.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Fofana, Modric, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao.

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean.