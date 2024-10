Un centrocampista di Italiano mette nel mirino proprio la Fiorentina per tornare in campo

Uno dei più utilizzati da Italiano in questa sua prima fase di stagione a Bologna è stato Michel Aebischer, almeno finché lo svizzero non ha lamentato un problema agli adduttori. E il centrocampista si sottoporrà ad operazione lunedì prossimo, rimanendo così fuori per il prossimo mese e mezzo: il Corriere dello Sport individua dunque nel match con la Fiorentina del 15 dicembre l'occasione giusta per rientrare.