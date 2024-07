Biraghi e Kayode, futuro da alternative difensive? Palladino convinto del nuovo modulo ma costretto... ad arrangiarsi

C'è poco da fare, con il mercato che latita e alcuni calciatori ancora in vacanza (Gonzalez e Quarta), Raffaele Palladino è costretto ad arrangiarsi un po'. O un bel po' se pensiamo al centrocampo. Ma anche in difesa le alternative non è che abbondino, perché se Pongracic sta iniziando a trovare confidenza, nella linea a tre scelta dal tecnico i braccetti sono stati spesso Biraghi e Kayode.

Nel giudizio de La Nazione ‘sempre più convincenti’ ma di fatto adattati e, soprattutto nel caso dell'azzurrino, sprecati. Cosa immaginarsi dal reparto è difficile darlo: di certo anche lì qualche innesto farebbe comodo a Palladino.