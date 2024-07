Il bivio delicato di Kouame: la Fiorentina confida nel Maiorca ma in caso di permanenza, l'ivoriano dovrebbe rinunciare a una bella fetta di ingaggio

La situazione di Christian Kouame rischia di aggrovigliarsi intorno ad un paradosso: a numeri non può certo essere uno dei centravanti della Fiorentina, pur avendo rinnovato di recente il contratto. E allora mentre la società viola confida di poter trovare un accordo per la sua cessione al Maiorca (6-7 milioni il prezzo), c'è anche l'alternativa.

Come scrive La Nazione infatti, in caso di permanenza l'ivoriano sarebbe “costretto” a rinnovare il suo contratto per spalmare un ingaggio da oltre 2 milioni, insostenibile per la Fiorentina.