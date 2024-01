La ricaduta di Riccardo: nel gennaio delle tre coppe, a Sottil tocca la stessa sorte di Gonzalez. E adesso Italiano ha solo Ikoné

Non ci voleva. “Una lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra” significa che Riccardo Sottil salterà sicuramente le gare con Sassuolo e Bologna, pregiudicando poi - molto probabilmente - un mese di gennaio ricco di incontri. Un infortunio molto vicino a quello patito anche da Nico Gonzalez, fermatosi lo scorso 14 dicembre a causa di una lesione alla coscia.

E adesso c'è il solo Jorko

Un problema che mette a dura prova il pacchetto di esterni di Vincenzo Italiano. Il tecnico gigliato, infatti, adesso ha a disposizione il solo Ikoné (se consideriamo che Brekalo è già promesso sposo della Dinamo Zagabria). Uno stop, fra l'altro, che arriva dopo un magic moment, vissuto nell'ultimo spazio del 2023, condito dal magnifico gol alla Salernitana e anche dal rigore trasformato contro il Parma. Però si sa, la sfortuna è così, capita e non vi si può far nulla. Anche per un giocatore che è stato fermo per gran parte della scorsa stagione.

Una ricaduta nel momento migliore

Una ricaduta, quella di Riccardo, che arriva proprio nel momento in cui la Fiorentina si ritroverà difronte ben tre competizioni e in un mese che culminerà con la visita al Franchi della capolista. Più che altro, Sottil si è ri-fermato nel suo momento migliore, quello in cui davvero poteva diventare un titolare di questa formazione. Vista la precaria posizione in rosa di Brekalo, la Coppa d'Africa di Kouamé e - più di tutti - il lungo stop di Gonzalez. Numero 7 davvero molto sfigato dunque… che sia lo stesso che aveva impedito anche a Jovic di sbocciare? Bah, coincidenze strane, un po' come la tenuta muscolare dell'esterno gigliato.