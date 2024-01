Arriva il report medico della Fiorentina su Sottil. Come per Gonzalez, problema alla coscia per l'esterno viola

Arriva il report medico della Fiorentina circa le condizioni del calciatore Riccardo Sottil, che ha subito un infortunio contro il Torino. Come per quanto riguarda Nico Gonzalez, il problema interessa la coscia, anche se per il numero 7 viola è a quella sinistra e si tratterebbe di una lieve distrazione.

Il comunicato del club

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, come emerso dagli esami effettuati nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito dell'infortunio occorso nella partita di Campionato contro il Torino, ha riportato una lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane".

Quando torna?

Da capire adesso quando tornerà a disposizione il classe '99 piemontese, che ha pare aver scongiurato un problema di grave entità ma che salterà certamente le partite con Sassuolo e Bologna.