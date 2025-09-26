L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa, alla luce del buon inizio di stagione dei suoi ragazzi e in vista della trasferta a Monza, ha parlato ai canali ufficiali del club: “I ragazzi ci arrivano come sempre, con la massima attenzione e cercando di curare i particolari. Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra organizzata che gioca su un campo piccolo, sintetico. Fattore campo incide? Un po' sì perché le distanze sono più strette e il Monza, sicuramente, sarà più abituato. In ogni caso non è un alibi”.

“Monza aggressivo e organizzato, ma sappiamo quello che dobbiamo fare”

“Cercheremo di prepararla e di portarla dove pensiamo di avere dei vantaggi, ma dipende dalla partita che sarà. Ogni gara è difficile e richiede grande attenzione. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare, il Monza è molto aggressivo con due attaccanti bravi e un play di qualità. La squadra è molto brava nella fase di non possesso e capace in ripartenza, sappiamo di dover sbagliare il meno possibile”.

“Siamo all'inizio, ma vogliamo scrivere la nostra storia”

Motivazione per i ragazzi? “Gli ho detto che siamo solo all'inizio, che è un'altra stagione e vogliamo continuare a scrivere la nostra storia. Vogliamo avere la penna in mano, vogliamo scrivere la partita. Poi quello che sarà, sarà. L'atteggiamento deve essere questo”.