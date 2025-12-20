Questo pomeriggio il giornalista di TuttoUdinese Davide Marchiol è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa udinese alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Questo une stratto delle sue considerazioni:

“E' chiaro che, se andiamo a guardare La Rosa che ha a disposizione la Fiorentina livello di individualità è una squadra forte: ha giocatori importanti e, almeno dall'esterno, si fa davvero fatica a capire cosa stia succedendo a Firenze. I viola sulla carta dovrebbe avere piu punti ed è chiaro per questo che per l'Udinese sarà una gara molto complicata e da non sottovalutare. A questo bisogna a aggiungere che la partita di domani comincia a sapere di ultima spiaggia per la Fiorentina".

“La classifica è quella che è, ma la Fiorentina è una squadra forte”

Ha anche aggiunto: "La squadra in ritiro, tante voci sull'ennesimo cambio in panchina: è ovvio che ad Udine ci si aspetti una Fiorentina che darà sicuramente il tutto per tutto. Vedo i viola come un pugile all'angolo in questo momento, e sono convinto che nelle prossime partite daranno di tutto per uscire da questa crisi. Dobbiamo sicuramente attenderci una reazione, e per questo l'Udinese non può permettersi cali di concentrazione come visto in alcune sfide di questa stagione. servirà una squadra sul pezzo dal primo all'ultimo minuto”.

“Runjaic è convinto che l'Udinese possa arrivare in alto”

Ha fatto anche un focus sulla squadra a disposizione di Runjaic: “L'Udinese dal canto suo ha reagito alla sconfitta contro il Genoa, vincendo grazie ad una grande prestazione contro il Napoli: sia in difesa che in attacco ha fatto una super partita. Ha ritrovato entusiasmo e adesso c'è da continuare su questo solco per non disperdere l'ondata di positività delle ultime settimane. Secondo lo stesso Runjaic i friulani hanno le carte in regola per fare un certo tipo di campionato, andando oltre la semplice salvezza: ma questo deve arrivare attraverso continuità dei risultati, non certo attraverso l'altalena di risultati raccolti finora. Contro la Fiorentina sarà un test importante: nonostante la classifica servirà comunque dimostrare il reale valore della squadra se vogliamo uscire indenni contro i viola".

“Il rendimento di Zaniolo non stupisce”

Ha poi concluso parlando di Nicolo Zaniolo: “Zaniolo sta facendo il tuttocampista e, tutto quello che era stato detto in estate si sta rivelando verità. In campo è sempre l'ultimo a mollare, si vede che ha il fuoco dentro e deve aver capito di aver fallito troppo spesso. a Udine ha tutti gli elementi per rilanciarsi, e lui vuole sfruttare questa occasione. Ovviamente c'è ancora qualche aspetto da migliorare ma possiamo dire tranquillamente che si è preso in mano la squadra in tempi molto rapidi”.