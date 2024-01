Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha parlato direttamente dal Viola Park. Ecco le sue parole: “Investimento straordinario, complimenti. C'è bisogno di nuovi stadi di proprietà in tutta Italia, non è certo un tema solo di Firenze. Faremo di tutto per far investire le società in tempi accettabili. Non entro nel merito delle polemiche edilizie, tantomeno sportive, ma è un peccato dire di no a società che portano idee per realizzare nuove strutture. Rileggendo la storia della Fiorentina, negare uno stadio moderno e sicuro con un progetto multimilionario è stato davvero un peccato”.

“Il PNRR non serve per gli stadi”

“Da appassionato, mi rifiuto che i tifosi di una società storica come la Fiorentina possano andare a seguire la loro squadra a centinaia di chilometri di distanza. Non è accettabile. PNRR? Serve per modernizzare il paese, non per fare gli stadi. Continuo a sperare che le istituzioni dialoghino con la società, per poter tentare di replicare anche strutture come questa. Ritengo improbabile che la Commissione slitti i tempi in merito allo stadio di Firenze”.

“I tifosi di Serie A e di Serie B…”

Sull'ipotesi Franchi-bis: “In caso i lavori debbano essere svolti a metà, meglio non iniziare. Assolutamente. I tifosi di Serie A e di Serie B nello stesso stadio è davvero incredibile, significherebbe spendere denaro pubblico in modo… curioso. Futuro a Firenze? Penso che ci sia qualcuno che può guidare il centrodestra anche a Firenze per i prossimi dieci anni, non cinque. Un unico candidato e tanta unità. Per la prima volta della storia del Comune, c'è una vera contendibilità dell'amministrazione. Qui stiamo costruendo una squadra”.