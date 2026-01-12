Clamoroso Ikoné: l'ex Fiorentina segna contro il PSG e lo elimina dalla Coppa di Francia

Ha del clamoroso ciò che è appena successo in Coppa di Francia. Il Paris Saint Germain, campione in carica della Champions League, è uscito ai sedicesimi di finale.

Decisivo Jorko

E voi direte: cosa c'entra questo con la Fiorentina? Beh, perché il gol della vittoria degli avversari (0-1) è stato segnato da Jonathan Ikoné. Il francese, che ora gioca nella seconda squadra di Parigi, il neopromosso Paris FC, ha segnato al minuto 74', condannando i vice campioni del mondo alla sconfitta.

Gol dalla panchina

Insomma una serata indimenticabile per l'ex Fiorentina, che trafigge e condanna la squadra in cui è cresciuto calcisticamente, con un pesantissimo gol dell'ex. Fra l'altro, subentrato al 40' a causa dell'infortunio di Gory.