Il procuratore sportivo e agente FIFA Lorenzo De Santis a Lady Radio ha parlato dell'attacco della Fiorentina spostandosi poi su un calciatore da tempo nelle mire della società viola, l'empolese Baldanzi.

Ecco cosa ha detto: “Il gioco viola esalta un profilo come Nzola rispetto a Beltran, che ama la verticalità ed ha ottenuto così i migliori risultati. Non credo però che la titolarità dell’angolano sia indiscutibile. Il calendario mette di fronte a tante partite la Fiorentina e credo che Beltran avrà le sue chance anche a gara in corso e arriverà presto il gol che è la cosa che dà più fiducia e allontana malumori”.

Su Baldanzi: “Ha grandi qualità e ha fatto bene anche in Nazionale Under 21. E fresco di cambio di procuratore e penso ci siano manovre dietro per ottenere un’offerta che si cercava anche nell’ultima sessione di mercato. Penso che se sta bene può fare le fortune anche di società più importanti. Ha un prezzo importante, attorno ai 25 milioni + vari bonus e percentuali, una cifra non banale. La Fiorentina deve capire se abbia le caratteristiche più adatte per il suo gioco. È una seconda punta o trequartista, dà il meglio dietro l’attaccante centrale”.